Ludwigsburg (p). Die Band The Acoustic Edge tritt am Samstag (10. Juni) ab 10 Uhr auf dem Wochenmarkt in Ludwigsburg auf. Sie präsentiert dort einen Ausschnitt aus ihrem Programm „A Handful Of Folk“.

Die Wochenmarktkonzerte in der Barockstadt Ludwigsburg sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Tourismus & Events Ludwigsburg und dem Stadtverband der Gesang- und Musikvereine.