Teure Trunkenheitsfahrten

Lomersheim/Knittlingen (p). Ein Schaden von rund 21 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um 21.45 Uhr in der Mühlackerstraße in Lomersheim. Ein 48-Jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Illingen und streifte dabei zwei geparkte Peugeot