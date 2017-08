Ditzingen (p). An der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in der Auffahrt zur A 81 in Richtung Stuttgart hat sich am Freitag gegen 18.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Schaden ereignet. Ein 33-jähriger Fahrer eines Daimler Benz Maybach streifte aus Unachtsamkeit die dortige Leitplanke. An der Leitplanke entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Schaden an dem hochwertigen Fahrzeug beträgt laut Polizei rund 30 000 Euro.