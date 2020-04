Telefonische Beratung zum Thema Pflege

Mühlacker (LE). Die „Beratungsstelle für Hilfen im Alter“ und der Pflegestützpunkt im Consilio in Mühlacker sind auch und gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten telefonisch für alle Fragen rund um die Themen Pflege, Versorgung und Entlastung erreichbar. Das teilt das Landratsamt des Enzkreises mit. Neben Auskünften zu konkreten Hilfsangeboten können sich Angehörige auch in Sachen Selbstsorge beraten lassen; Menschen mit kognitiven Einschränkungen finden dort ebenfalls die benötigte Hilfe.

Das Consilio mit dem Pflegestützpunkt ist telefonisch unter der Nummer 0 70 41 /89 74 50 22 erreichbar.