Pforzheim/Enzkreis (p). Mit vorgetäuschten Sachverhalten haben in Pforzheim und in Straubenhardt im Laufe des Montags erneut Betrüger über Telefonanrufe versucht, an die Ersparnisse ihrer potenziellen Opfer zu gelangen. In einem Fall erbeuteten Unbekannte bei einer 84-jährigen Frau aus Pforzheim einen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen