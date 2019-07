Ditzingen (p). In der Marktstraße in Ditzingen hat sich am Freitag zwischen 10.30 und 10.50 Uhr ein Unfall ereignet. Auf dem Parkdeck eines Modehauses touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben abgestellten Ford und verursachte einen Schaden von rund 1500 Euro. Anschließend fuhr er davon.