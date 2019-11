Suche nach einem Unfallverursacher

Ludwigsburg (p). Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr in der Alleenstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Der Wagen stand am Fahrbahnrand und wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher machte sich anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 41 /18 53 53 entgegen.