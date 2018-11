Drucken Pforzheim (p). Lebensgefährliche Verletzungen hat am Mittwoch eine 80-jährige Frau in Pforzheim erlitten, als sie im anfahrenden Linienbus zu Boden stürzte. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich die Frau kurz nach 10 Uhr in einem... »