Stimmenworkshop für Frauen

Güglingen/Zabergäu (p). Der Zabergäu-Sängerbund bietet am Samstag (11. November) von 14 bis 17 Uhr im Güglinger Rathaus einen Stimmbildungsworkshop für Frauenstimmen an. Der Dozent ist Ralf Wieland, ein Stimmbildner mit vielen Talenten. Inhalte sind Aufwärmen, Rhythmusübungen, Übungen zur Stimmbildung und Singen. Dazwischen ist eine kleine Kaffeepause vorgesehen. Die Gebühr für diesen Workshop beträgt zehn Euro. Anmeldungen und Info über Ursula Layher, Telefon 0 70 42 / 39 58 oder E-Mail an u.layher.kws@gmx.de.