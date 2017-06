Steak verbrennt auf dem Grill

Korntal-Münchingen (p). Ein auf einem Tischgrill verbranntes Steak hat in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Deckerstraße in Korntal-Münchingen geführt. Eine Anwohnerin hatte das Fleisch auf dem Grill vergessen und war eingeschlafen. Eine Nachbarin wurde auf den dadurch ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr Korntal, die mit 35-Einsatzkräften ausrückte. Nachdem die Wohnungsinhaberin nicht öffnete, mussten sie die Wehrleute über ein offenes Fenster Zugang verschaffen. Ein Brand war jedoch nicht entstanden.