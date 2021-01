Start mit drei Stunden am Tag

Von Stefan Friedrich

Mönsheim. Das Kreisimpfzentrum in Mönsheim steht. Nur der Impfstoff fehlt noch. Dass es am 22. Januar losgehen kann, davon sind aber alle überzeugt, die unter großem Medieninteresse am Freitagnachmittag über den aktuellen Stand der Dinge informierten und Abläufe innerhalb der