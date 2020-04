Stadt sagt Veranstaltungen ab

Ludwigsburg (p). Der Krisenstab der Stadt Ludwigsburg hat weitere Veranstaltungen abgesagt, unter anderem das Klassik-Open-Air der Schlossfestspiele am Monrepos am 20. Juni, die Steillagentage am 11. und 12. Juli sowie die Festspieltage der Kunstschule Labyrinth