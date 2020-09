Die Vereine FC Viktoria Enzberg 1909, TSV Grossglattbach 1901 und der TSV Mühlhausen/Enz 1906 in Mühlacker haben eine Spende der Netze BW in Höhe von je 323,25 Euro in Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Schneider erhalten. Das Unternehmen hat dafür

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen