Drucken Ludwigsburg (p). Am Valentinstag (14. Februar) ist der Sachbuchautor Nikolaus Nützel um 10.30 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek im Kulturzentrum in Ludwigsburg und stellt sein Buch „Alles Liebe? Eine Frage – viele Antworten“ vor. Auf keine... »