Ludwigsburg (p). Ein Motorradfahrer ist am Samstag kurz vor 16 Uhr in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Eine 76-jährige Audi-Fahrerin fuhr vom Parkplatz Monrepos auf die L 1138 und übersah den in Richtung Freiberg fahrenden Motorradfahrer. Der 17-jährige Yamaha-Fahrer prallte trotz Vollbremsung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen