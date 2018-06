Oberderdingen (p). Im Altenheim in der Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße in Oberderdingen ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss des östlichen Gebäudeflügels starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Im

