Seniorin prallt mit Auto gegen Baum

Freiberg (p). Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist eine 82-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Hyundai auf der L 1113 bei Freiberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr etwa 50 Meter im Grünstreifen und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Die 82-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Der Schaden am Baum beläuft sich auf etwa 500 Euro.