Seminar für Heiratswillige

Ludwigsburg (p). Die Katholische Erwachsenenbildung Ludwigsburg bietet am Samstag (17. April) von 10 bis 18 Uhr ein Seminar für Paare an, die sich für eine kirchliche Trauung entschieden haben. Der Austausch findet über Zoom als Videokonferenz statt. Anmeldungen bis Freitag (9. April) per E-Mail an info@keb-ludwigsburg.de oder unter Telefon 0 71 41 / 2 52 07 20. Kosten: 25 Euro pro Paar.