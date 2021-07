Steinheim (p). Ein lauter Explosionsknall und starke Rauchentwicklung haben am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr Anwohner im Bereich des Kreisverkehrs in Steinheim aufgeschreckt. Sofort alarmierte Polizeibeamte stellten im Bereich der Parkplatzeinfahrt am Bahnweg die Reste eines möglicherweise selbstgebastelten Böllers fest. Zeugen hatten zuvor zwei Jugendliche beobachtet, die den Böller gezündet haben sollen und anschließend mit einem Motorroller davonfuhren.