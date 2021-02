Sehhilfen für Afrika

Ludwigsburg (p). Bereits zum neunten Mal organisiert das Ludwigsburger Optikunternehmen Brillen-Mosqua eine große Brillen-Spenden-Aktion. In den vergangenen zehn Jahren kamen so etwa 70 000 Brillen für Bedürftige zusammen, die zum Beispiel nach Eritrea in Ostafrika, nach Ungarn oder dieses Jahr wieder nach Afrika geschickt wurden und werden. Der Bedarf an Brillen ist in armen Regionen der Welt immens und in Deutschland liegen Millionen von nicht mehr getragenen Brillen in den Schubladen. Die Besitzer dieser Sehhilfen wollen der Initiator der Aktion, Brillen-Mosqua-Chef Markus Stammberger, und der Schirmherr, Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands Jürgen Kessing, dazu animieren, ihre nicht mehr getragenen Brillen zu spenden. Kessing ist bereits zum neunten Mal Schirmherr.

„Wir haben in den letzten Jahren sehr viele positive Rückmeldungen aus den jeweiligen Regionen, in die wir die Brillen-Spenden geliefert haben, erhalten. Es ist uns auf diese Art möglich, den Menschen, die sich häufig in äußerst schwierigen Lebensumständen befinden, ein großes Mehr an Lebensqualität zu ermöglichen, das ist unser Ziel,“ erklärt Markus Stammberger.

Gesammelt werden mittlerweile Brillen aus ganz Deutschland. Die Presse und viele prominente Brillen-Spender, wie Pur-Sänger Hartmut Engler, Ex-Porsche Chef Wendelin Wiedeking, Olymp-Chef Mark Bezner oder auch der ein oder andere Politiker und Sportler haben die Aktion aus dem Schwabenland in ganz Deutschland bekannt gemacht. „Die Spenden-Aktion zieht sehr weite Kreise, weshalb uns auch jedes Jahr aus ganz Deutschland Pakete mit gespendeten Brillen erreichen,“ freut sich Jürgen Kessing über den Erfolg der Sammlung.

Die gesamte logistische Abwicklung erledigt der Ludwigsburger Optiker zusammen mit seinem Team. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Charity-Aktion von Stammberger und Kessing im vergangenen Jahr deutlich gebremst, aber beide sind guter Dinge, dass 2021 wieder eine sehr große Anzahl an Sehhilfen für die zusammenkommen, denen schlichtweg die finanziellen Mittel für eine Brille fehlen. Im Herbst sollen die Kartons mit den Spenden dann nach Afrika geliefert werden.

Brillen-Spenden können bei Brillen-Mosqua in Ludwigsburg abgegeben werden.