Schwimmbad erhält eine neue Innendecke

Drucken Maulbronn (p). Die Reihe der Orgelmatinéen 2018 in der Klosterkirche Maulbronn findet an den drei kommenden Sonntagen (5. August, 12. August und 19. August) jeweils um 11 Uhr ihre Fortsetzung (Gottesdienstbeginn in dieser Zeit um 9.30 Uhr).... »