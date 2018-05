Schwer verletzt nach Überschlag

Grossglattbach (p/rkü). Der 23 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishi ist am Donnerstagabend bei Großglattbach schwer verletzt worden, als sich sein Auto bei einem Verkehrsunfall überschlug. Als er gegen 19 Uhr von einem Feldweg kam und die L 1125 zwischen Großglattbach und Vaihingen queren wollte, übersah er den Skoda, mit dem eine 51-Jährige von links angefahren kam. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Skoda im vorderen Bereich schwer beschädigt. Der Mitsubishi schleuderte in den Grünstreifen, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung – zwei Rettungswagen aus Vaihingen und Mühlacker waren vor Ort – mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Großglattbacher Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro.