Mit Mindestabstand im Garten festgehalten: Der Erstklässler Jann Wiegner aus Ensingen hatte in der „schulfreien Zeit“ tägliche Zählübungen. Satte 118 Belegungen wurden im gemeinsam mit seinem Opa betriebenen Hotel für Wildbienen gezählt. In Zeiten verlassener Hotels ein Rekord, schreibt Roland Schneider zu seinem Foto. Eigentlich handelt es sich ja eher um eine Art von Geburtshaus, in dem die nächste Generation der Insekten heranwächst. Wichtig ist hierbei auch für blühendes Futter in der Umgegend zu sorgen.