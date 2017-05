Großbottwar (p). Nachdem es am Donnerstag gegen 17 Uhr in einer Lederfabrik in Großbottwar zu einem Schwefelwasserstoff-Austritt gekommen war, wurden die Feuerwehren Großbottwar, Oberstenfeld und Ludwigsburg alarmiert, die anschließend mit 54 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen in die Kreuzstraße ausrückten. In

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen