Schnäppchen aller Art in Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). Frühlingsverkauf im Karlshöher Gebrauchtwarenladen: Mit einem auf die Jahreszeit abgestimmten Sortiment lädt der Laden an der Königinallee in Ludwigsburg am Samstag (8. April) zum Verkauf von gut erhaltenen Gebrauchtwaren ein. Im Rahmen der regulären Öffnungszeiten von 9 bis 15 Uhr können neben dem üblichen Angebot auch Schmuck, Silber und Osterartikel im Laden gekauft werden. Für die Einkäufer gibt es zudem die gewohnten Schnäppchen aller Art. Dazu zählen Bücher, Tonträger, Geschirr, Kleider, Schuhe, Elektrogeräte, Spielwaren und vieles mehr.