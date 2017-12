Drucken KleinSachsenheim (p). Vermutlich, weil er sich alkoholisiert ans Steuer seines Opel gesetzt hatte, ist ein 66-Jähriger am Dienstagabend auf der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Mann war gegen 20.20 Uhr in Richtung... »