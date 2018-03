Schlafwandler sucht Hilfe bei der Polizei

Pforzheim (p). Ein lediglich mit einer Boxershort bekleideter junger Mann hat in der Nacht zum Mittwoch Hilfe beim Polizeirevier Pforzheim-Nord gesucht. Er gab an, dass er des Öfteren schlafwandle und sich wohl deshalb aus seiner Wohnung ausgesperrt habe. Die Polizisten erreichten gegen 4 Uhr telefonisch die Mutter des Ausgeschlossenen, die mit einem Zweitschlüssel auf der Wache erschien, um ihren dankbaren Sohn anschließend in seine warme Wohnung zurückzubringen.