Schildkröte aus dem Garten gestohlen

Korntal-Münchingen (p). Aus dem Gehege im Garten eines Wohnhauses im Bahnhofweg in Korntal hat ein unbekannter am Sonntag zwischen 12.30 und 16 Uhr eine circa zehn Jahre alte griechische Landschildkröte gestohlen. Das Tier befand sich nach Auskunft der Polizei bereits in der Winterstarre und hat einen Wert von etwa 800 Euro. Der Panzer der Schildkröte ist auf der Bauchseite beschädigt. Hinweise zum Verbleib des Tieres nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Telefon 07 11 / 8 39 90 20, entgegen.