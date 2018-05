Scheune steht nachts in Flammen

Großbottwar (p). Durch einen möglicherweise nur unzureichend abgelöschten Grill oder einen technischen Defekt an der Elektroinstallation ist am frühen Sonntagmorgen eine Scheune in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Anwohner bemerkt, der gegen 3 Uhr die Feuerwehr alarmierte. Die Scheune wurde von der Feuerwehr Großbottwar, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro. Der Schaden am Inventar dürfte sich auf etwa 2000 Euro belaufen.