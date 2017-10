Bönnigheim (p). Einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein unbekannter Täter an einem leerstehenden Geschäftsgebäude auf dem Burgplatz in Bönnigheim angerichtet. Zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag beschädigte der Unbekannte eine Schaufensterscheibe und machte sich anschließend auf und davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bönnigheim, Telefon 0 71 43 / 2 24 14, in Verbindung zu setzen.