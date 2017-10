Schadstoffsammlung in Pinache

Drucken Großglattbach (p). Der Förderverein des TSV Großglattbach veranstaltet am Samstag (14. Oktober) und Sonntag (15. Oktober) die alljährliche Kirwe und lädt dazu in die Vereinshalle des TSV Großglattbach ein. Am Samstag finden um 16 Uhr die Kirwespiele... »