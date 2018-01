Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der im Verdacht steht, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Sonntag gegen 14:45 Uhr eine Zeugin in der Goethestraße in Großingersheim auf eine lautstark miauende Katze aufmerksam. Im Bereich von Pkw-Stellplätzen konnte die Zeugin in der Folge beobachten, wie ein bislang Unbekannter die junge Katze mit einer Hand am Genick hochhielt und mit der anderen Hand ihr etwas ins Maul stopfte.

Vermutlich bemerkte der Mann die Zeugin und ließ die Katze fallen.

Schließlich lief er in Richtung der Tiefengasse davon. Im Anschluss daran kümmerte sich die Zeugin um den jungen Kater, zog ihm Überreste aus dem Maul und suchte den Parkplatz ab. Dort fand sie eine mutmaßlich präparierte Kaustange, in der sich Alufolie und Draht befanden. Die Kaustange wurde von der hinzugerufenen Polizei sichergestellt und wird in einem Labor untersucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb bislang ohne Erfolg.

Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter von Mitte bis Ende 60 Jahre handeln, der etwas mollig und circa 170 cm groß ist. Er hat graue, kurze, eventuell leicht gelockte Haare und war mit einem roten Holzfällerhemd sowie einer hellgrauen lockeren Hose bekleidet.

Darüber hinaus hatte er eine leicht gebückte Haltung und trug eine schwarze Mütze. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07142/405-0, zu melden. Der acht Monate alte Kater befindet sich derzeit in einem guten Gesundheitszustand.