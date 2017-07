Drucken Enzkreis (os). „E-Government“ – also Verwaltungsgeschäfte auf elektronischem Weg übers Internet abwickeln – wird im Enzkreis zunehmend zum Thema. Die ersten Bausteine wie Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr oder Abläufe im Bauantragswesen können bereits per Mausklick am heimischen Computer... »