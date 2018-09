Sachbeschädigung durch Graffiti

Löchgau (p). Ein bislang unbekannter Täter hat sich zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in der Industriestraße in Löchgau an einem Firmengebäude zu schaffen gemacht. Der Unbekannte besprühte die Außenfassade mit grüner Farbe und