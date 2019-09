Von Ulrike Stahlfeld

Kleine französische Fähnchen wehten am Wochenende an den Ständen beim 11. Kräuter- und Erntemarkt in Maulbronn. Weit über 10 000 Besuchern war das wechselhafte Wetter egal, sie genossen mit Blick auf das Kloster das Angebot ganz „à la française“.

