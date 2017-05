Rollerfahrerin schwer verletzt

Ötisheim (p). Schwere Verletzungen hat eine 63-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Ötisheim erlitten. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker war gegen 8 Uhr auf der Wallgrabenstraße unterwegs. An der Stoppstelle zur Landesstraße 1132 hielt er zunächst