„Rheingold“ begeistert nicht nur Nostalgiker

Von Norbert Kollros

Mühlacker. Eisenbahnromantik kam am Wochenende bei den Modelleisenbahnern in Mühlacker auf, die ihre traditionellen Fahrtage zum Jahresauftakt thematisch dem vor 90 Jahren auf die Schiene gestellten Fernschnellzug „Rheingold“ widmeten. Die Lackierung in Lila und Cremefarben gehalten und goldene Lettern auf