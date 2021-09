Reifendiebe bocken Porsche auf

Hemmingen (p). Einen Porsche 911 Carrera haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, in einer Tiefgarage in der Allmendstraße in Hemmingen aufgebockt, um zwei Kompletträder zu stehlen. Zur Tatausführung wurden Steine