Bietigheim-Bissingen (p). In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, hat ein Unbekannter in Bietigheim-Bissingen zunächst alle vier Räder eines Audi A6 gestohlen. Der Täter versuchte anschließend auch noch, an zwei weiteren Fahrzeugen die Räder abzuschrauben, was nicht gelang. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof eines Autohauses im Industriegebiet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 3500 Euro.