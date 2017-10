Großglattbach (p). Der Förderverein des TSV Großglattbach veranstaltet am Samstag (14. Oktober) und Sonntag (15. Oktober) die alljährliche Kirwe und lädt dazu in die Vereinshalle des TSV Großglattbach ein. Am Samstag finden um 16 Uhr die Kirwespiele der AH-Fußballmannschaft statt, ab 17 Uhr wird Rehbraten und Schnitzel serviert. Am Abend spielt die Liveband Smart, der Barbetrieb öffnet um 21 Uhr.

Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr warme Speisen.