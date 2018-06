Kirchheim (p). Ein 39-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim das Opfer eines Raubes geworden. Der alkoholisierte Mann hielt sich in der Hauptstraße auf Höhe des Rathauses bei einem Straßenfest auf, als er von zwei jungen Männern angesprochen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen