Raub auf offener Straße

Pforzheim (p). Ein 18-Jähriger ist am Montagabend gegen 20 Uhr Opfer einer schweren räuberischen Erpressung in der Jörg-Ratgeb-Straße in Pforzheim geworden. Der junge Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers aufgefordert