Randalierer muss ins Krankenhaus

Kornwestheim (p). Kornwestheimer Polizeibeamte sind am Donnerstag gegen 20.40 Uhr in die Hermannstraße in Kornwestheim ausgerückt, nachdem ein 35-Jähriger in einer dortigen Gaststätte randaliert hatte. Der Mann hatte eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei eine stark blutende Armverletzung zugezogen. Ein Ersthelfer versorgte die Verletzung zunächst und übergab den 35-Jährigen an einen Notarzt und den Rettungsdienst. Diese brachten den 35-Jährigen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus, da der Mann unter Stimmungsschwankungen litt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.