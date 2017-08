Ludwigsburg (oh). Das traditionelle Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr im Landkreis Ludwigsburg fand auf einem Jugendzeltplatz am Abtsdorfer See im Berchtesgadener Land kurz vor der österreichischen Grenze nach Salzburg statt. Organisiert vom Fachgebiet Lager und Fahrt wurde für die teilnehmenden Gruppen einiges

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen