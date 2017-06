Räderdieb schlägt in der Nacht zu

Ingersheim (p). Auf Backsteinen aufgebockt hat ein Autofahrer aus Ingersheim am Donnerstagmorgen seinen in einem Hof in der Pleidelsheimer Straße abgestellten Mercedes vorgefunden. Unbekannte Täter hatten zwischen 2 und 9 Uhr alle vier Räder im Wert von etwa 1600 Euro abmontiert und gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 beim Revier in Bietigheim-Bissingen zu melden.