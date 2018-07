Radler kollidiert mit Schülergruppe

Drucken Lebensgefahr nach Unfall Schwieberdingen (p). Mit dem Rettungshubschrauber musste am Mittwochmorgen ein 22-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz vor 8 Uhr in Schwieberdingen in einen Verkehrsunfall verwickelt und lebensgefährlich verletzt worden war. Der junge... »