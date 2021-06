Radler bei Kollision schwer verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Radfahrer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Er war gegen 22 Uhr auf der Karl-Mai-Allee in Bietigheim-Bissingen in Richtung der Kreuzung Stuttgarter Straße/Mühlwiesenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Mazda eines 40-Jährigen zusammen, der bei grüner Ampel von der Stuttgarter Straße in die Karl-Mai-Allee abbog. Da der Radfahrer mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.