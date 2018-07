Bietigheim-Bissingen (p). Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 49-jähriger Radfahrer in Bietigheim-Bissingen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte eine 67-jährige Autofahrerin gegen 14.20 Uhr im Bietigheimer Stadtteil Kammgarnspinnerei vom dortigen Wohngebiet