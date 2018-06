Kornwestheim (p). Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Freitag gegen 16.20 Uhr bei einem Unfall auf der Stammheimer Straße in Kornwestheim schwer verletzt worden. Eine 29-Jährige übersah beim Aussteigen aus ihrem Auto den herannahenden Radfahrer, welcher in der Folge gegen die Fahrertüre prallte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.