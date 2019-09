Radfahrer erfasst Fußgängerin

Bietigheim-Bissingen (p). Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend gegen 20.55 Uhr eine Person in der Frankfurter Straße in Bietigheim-Bissingen schwer verletzt worden. Eine 53-jährige Fußgängerin vergewisserte sich zunächst, dass die Straße frei ist, und betrat anschließend die Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei von einem heranfahrenden 34-Jährigen mit seinem Fahrrad erfasst, welcher angeblich ohne Beleuchtung unterwegs war.

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.